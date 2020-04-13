Кондратьев: необходим жесткий контроль находящихся на самоизоляции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал ужесточить контроль самоизоляции вернувшихся из-за границы и тех, кто контактировал с больными.
– У каждого главы муниципалитета должны быть списки тех, кто находится на принудительной самоизоляции, контроль за ними должен быть жестким. Это ваша личная ответственность – привлекайте полицию, казаков. Люди не должны покидать свои дома, пока не получат заключение об отсутствии болезни, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Больше всего случаев с выявлением инфекции в Сочи, Краснодаре и Туапсе.