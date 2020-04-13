Кондратьев: необходим жесткий контроль находящихся на самоизоляции

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13 апреля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал ужесточить контроль самоизоляции вернувшихся из-за границы и тех, кто контактировал с больными.

– У каждого главы муниципалитета должны быть списки тех, кто находится на принудительной самоизоляции, контроль за ними должен быть жестким. Это ваша личная ответственность – привлекайте полицию, казаков. Люди не должны покидать свои дома, пока не получат заключение об отсутствии болезни, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Больше всего случаев с выявлением инфекции в Сочи, Краснодаре и Туапсе.