Служба государственной безопасности Латвии «проверит» экс-министра юстиции

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13 апреля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, фото соцсети

Служба государственной безопасности Латвии получила от партии «Альтернатива» заявление о высказывании экс-министра юстиции Дзинтарса Расначса, которое, по мнению партии, разжигает национальную и этническую рознь.

Г-н экс-министр юстиции, очередной раз решил «уколоть» русскоязычных Латвии: «Пока в России не будет ЧР, потребители российской ТВ пропаганды будут слоняться и плевать на все мероприятия самоизоляции в Риге. Сегодня вечером детская игровая площадка была полна не говорящими по-латышски подростками и детьми безответственных мамочек».

Данный «опус» экс-министр написал в социальных сетях 30 марта. Наше издание «Аргументы Недели» «оповестили все прогрессивное и адекватное человечество» о националистических высказываниях чиновника Латвии в тот же день!

В латвийских СМИ данная информация прошла на «ура».

Нынче, латвийская партия «Альтернатива» просит службу безопасности разобраться.

По мнению партии, своим заявлением Расначс хотел подчеркнуть, что именно национальные меньшинства Латвии являются главными разносчиками вируса и способствуют распространению эпидемии. Партия считает, что подобные высказывания попадают под ст. 78 Уголовного закона о разжигании национальной, этнической и расовой розни.

Можно ли ожидать определенных наказаний для экс-министра юстиции?

Уверена, что нет! Вот если бы представитель нацменьшинств в таком же тоне оскорбил титульную нацию ( и непременно депутата), то санкции последовали бы незамедлительно!

В Латвии не было пока ни одного взыскания за оскорбления нацменьшинств!

Оказывается, государственному человеку так просто ПЛЮНУТЬ в сторону русскоязычных! И его даже не пожурят! Конечно, может в данном случае я ошибаюсь… Уверена, что нет!

Кстати, для экс-министра и националиста!!! Русский язык – один из официальных языков ООН! И с этим вы никогда и ничего не сделаете! Хоть «хвост» свой откусите!