Почти тысяча кубанцев получили помощь от волонтеров

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае почти 3000 активистов прошли онлайн-обучение. Все они участники всероссийской акции #Мывместе.

Активисты доставляют медикаменты, еду и товары первой необходимости пожилым людям.

– За две недели карантина активисты помогли почти тысяче кубанцев. Также волонтеры проводят разъяснительные беседы с жителями, призывая их позаботиться о своем здоровье и без лишней необходимости не покидать дома, – сообщили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Чтобы обратиться за помощью к добровольцам, нужно позвонить на единую горячую линию 8(800)200-34-11 и оставить заявку.

Вступить в ряды волонтеров можно на сайте мывместе2020.рф.