Как не чокнуться во время самоизоляции? Советы психиатра

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Главный столичный психиатр профессор Георгий Костюк рассказал о том, какие последствия могут наступить в процессе длительной самоизоляции во время пандемии. Профессор в первую очередь указал на увеличение количества случаев домашнего насилия.



В период эпидемии у человека меняется образ жизни. Даже простудные заболевания воспринимаются как серьёзные. Вирусные инфекции могут вызвать тяжёлые психические расстройства. У пожилых людей увеличивается риск развития таких недугов как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.



Многое зависит от условий изоляции человека. Если в семье хорошие отношения, имеются общие интересы, то скучать в изоляции не придётся. Ведь даже в условиях войны и катастроф далеко не все люди страдают психологическими расстройствами.



Для детей важно, какие отношения у них с родителями были выстроены. С младшими членами семьи многие дела можно превратить в игру, и тогда изоляция не будет мучением. Рекомендуется делать зарядку, читать книги, узнавать что-то новое. Обостриться могут те проблемы, которые уже имеются в семье. Чтобы получить эмоциональную поддержку, можно позвонить в службу психологической помощи.



В условиях самоизоляции имеются и положительные моменты. Человек может переоценить жизнь, пересмотреть ориентиры и цели.



