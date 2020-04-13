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Как не чокнуться во время самоизоляции? Советы психиатра

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Как не чокнуться во время самоизоляции? Советы психиатра

Главный столичный психиатр профессор Георгий Костюк рассказал о том, какие последствия могут наступить в процессе длительной самоизоляции во время пандемии. Профессор в первую очередь указал на увеличение количества случаев домашнего насилия.

В период эпидемии у человека меняется образ жизни. Даже простудные заболевания воспринимаются как серьёзные. Вирусные инфекции могут вызвать тяжёлые психические расстройства. У пожилых людей увеличивается риск развития таких недугов как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Многое зависит от условий изоляции человека.  Если в семье хорошие отношения, имеются общие интересы, то скучать в изоляции не придётся. Ведь даже в условиях войны и катастроф далеко не все люди страдают психологическими расстройствами.

Для детей важно, какие отношения у них с родителями были выстроены. С младшими членами семьи многие дела можно превратить в игру, и тогда изоляция не будет мучением. Рекомендуется делать зарядку, читать книги, узнавать что-то новое. Обостриться могут те проблемы, которые уже имеются в семье. Чтобы получить эмоциональную поддержку, можно позвонить в службу психологической помощи.

В условиях самоизоляции имеются и положительные моменты. Человек может переоценить жизнь, пересмотреть ориентиры и цели.

ПВ

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