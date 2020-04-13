Страстная неделя перед Пасхой: Спасайся, брат

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Через шесть дней православные всего мира отметят Пасху! Идет страстная неделя. Эта самая важная неделя церковного года, посвященная последним земным дням жизни Иисуса. Чем же она так важна для нас, грешных? Как провести ее правильно по церковным канонам?

Понятно, что нам никуда не уйти от хлопот, забот и мирской суеты. Но так уж устроен православный человек, что перед Светлым Праздником он непременно размышляет о своей жизни. Духовной жизни. Что этому способствует? Да все, что угодно: фильмы по ТВ, статьи, трудности, слово пастыря.

И сегодня, когда все так накатило на нас, то хочется просто очищения и спасения. Как говорят священнослужители, страстная неделя непременно способствует этому.

Ночью я долго не могла заснуть и просто искала в интернете фильм, который бы «лег на душу». Наткнулась… Картина «Спасайся, брат!», где в главной роли Алексей Шевченков. Дело в том, что я знакома с Лешей и безмерно уважаю его, как артиста, человека. Меня этот фильм потряс: как в злом, обиженном, мстительном человеке просыпается сострадание, любовь к людям, вера и прощение. И все это благодаря простому монаху Арсению.

Я позвонила Леши Шевченкову и расспросила о фильме «Спасайся, брат!»

Актер Алексей Шевченков:

«Конечно, мне приятно, что фильм попадает в «цель»… В душу. Вывод прост: спасайся сам и тысячи спасутся вокруг тебя. Мой герой Егор попал в тюрьму из-за предательства. И он живет по своим канонам. У него своя вера, своя любовь, своя боль. Извечная борьба добра со злом. Но важно то, как меняется человек, проходя трудности и находясь рядом с добром. Важно то, как мы умеем прощать. А прощать – спасаться. Помнишь момент, когда монах Арсений привел Егора в храм. Вот тут и наступил перелом у моего героя: он не хочет больше мстить жене, он хочет ее прощения. «Спасайся, брат!» - жизненная драма о совести, морали, человеческих пороках и, конечно, о прощении. Для меня этот фильм важен…»

Как же нам правильно провести страстную неделю?

Специально для «Аргументов Недели» мнение протоиерея Николая, приход в Литве: «Конечно, мы должны в эту неделю воздержаться от мирской суеты. Я понимаю, что полностью это невозможно. Что нам «говорит» эта неделя? Первые три дня – подготовка к мысленному соучастию в страданиях Иисуса. Ведь Господь пришел ради нас! Чтобы взять наши грехи! Спасти нас. А если в наших душах нет места покаянию, вере, то она не сможет породить ничего духовного. А как жить тогда? Вспомните, как Иосифа братья из зависти продали за 20 сребреников… Как Иуда предал Иисуса за 30 сребреников. Поразмышляйте о предательстве, покаянии, вере. Молитесь, исповедуйтесь, прощайте, помиритесь с ближними.

Если мы говорим о посте, то он строг в эту неделю. Но, очень пожилым людям, болящим и детям до семи лет разрешается не так строго придерживаться поста. Но лучше этот вопрос, конечно, задать своему священнику. Он свою паству хорошо знает. И следует помнить, что скоро Светлый Праздник наступит».