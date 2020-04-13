Ученые объяснили, в каком возрасте употребление алкоголя вызывает депрессию

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13 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Ученые назвали возраст, в котором употребление алкоголя начинает оказывать эффект депрессанта. По словам специалистов, пристрастие к спиртным напиткам может вызвать появление депрессивного состояния у человека после 40 лет.

При злоупотреблении алкоголем нередко начинаются проблемы с настроением, а также возникает чувство тревожности. Помимо прочего, эта вредная привычка оказывает плохое влияние на кожу. Из-за стресса вырабатываются андрогенные гормоны, которые провоцируют появление угревых высыпаний. Употребление спиртного приводит к сухости кожи и отекам под глазами.