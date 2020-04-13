Жителям пригорода Карснодара повысили надежность электроснабжения

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13 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Россети Кубань» повысила надежность электроснабжения 300 тысяч потребителей пригорода Краснодара.

С начала 2020 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» провели ремонтные работы 24 транзитных линий электропередачи классом напряжения 35 и 110 кВ. Отремонтированные линии обеспечивают энергоснабжением более 300 тысяч жителей пригорода Краснодара. На ремонтные работы было выделено более 8 миллион рублей.

Работы проведены в рамках мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский ранее поставил задачу энергетикам своевременно реализовывать запланированный комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, несмотря на трудности возникшие с эпидемиологической ситуацией.

В числе отремонтированных энергообъектов – высоковольтные линии «Яблоновская-Южная с отпайками», «Афипская-Шенджий тяговая», «Витаминкомбинат – Титаровская первая цепь», «Краснодарская ТЭЦ – Центральная». Они обеспечивают энергоснабжение потребителей части г. Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея.

Выполненные ранее ремонтные работы на линиях, позволят успешно пройти предстоящий осенне-зимний период и в случае возникновения нарушений, устранить их в короткие сроки.

Так, в ходе ремонтных работ на воздушных ЛЭП специалисты Краснодарских электрических сетей провели осмотр энергообъектов, заменили порядка 2,8 тысяч изоляторов, отремонтировали 22 км провода и установили более 180 птицезащитных устройств. Кроме того, специалисты расчистили свыше 18 гектаров охранной зоны линий электропередачи от высокорастущих деревьев и кустарников, используя механический и ручной методы расчистки.

Для информирования населения работает круглосуточная горячая линия 8-800-100-15-52.