«Вирусная империя Масонов». Хроники конспирологии

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13 апреля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Коронавирусная пандемия стремительно распространяется по планете. Число заражённых уже почти 2 миллиона, а умерших больше 100 тысяч. К счастью, увеличивается и число выздоровевших, но общая картина всё ещё остаётся печальной. COVID-19 по некоторым данным, был выведен искусственно. И сразу же поползли всякие теории заговоров мировых организаций.

Скорее всего коронавирус – и правда биологическое оружие, но выведено оно явно не теми, о ком думают некоторые конспирологи. К примеру, можно сразу же вычеркнуть теорию о заговоре Масонов. Обвинять Масонов в намеренном распространении вируса так же бредово, как, скажем, винить в этом деле зулусские племена или народ Мадагаскара. С таким же успехом стоит обвинить воскресшую мумию Тутанхамона или Лорда Волан-де-Морта из вселенной Гарри Поттера. Те, кто выступает за теорию масонского заговора, явно не знают истории.

А как и зачем, собственно говоря, появились сами Масоны? Об этом тайном обществе действительно ходит множество легенд, но они вполне адекватные и реалистичные. По общепринятым сведениям, Масоны выделились из гильдий каменщиков. Известно, что свободные артели строителей существовали ещё в Лангобардском королевстве на протяжении 6-7 веков. Гильдии каменотёсов, занимающиеся строительствами храмов, со временем вполне могли превратиться в совокупность тайных сообществ. Некоторые говорят про их связи с учёными организациями, существовавшими ещё задолго до средневековья. В 18-х и 19-х веках уже вовсю распространилась свобода мысли. Масоны начали свою учёную деятельность, но никакого вреда они совсем не приносили. Кстати, сами Масоны именуют себя вовсе не тайным обществом, а эзотерическим. То есть, эти люди изучают тайные знания о планете и всей вселенной. Эзотерика – тайные знания Земли. Они такие же исследователи, как теологи, богословы, историки и так называемые теософы. Эти люди больше всего подходят под определение «учёных». Они изучают древние книги и манускрипты, досконально знают историю разных стран, занимаются разгадыванием тайн тысячелетней давности. Ещё эти сыны науки глубоко верят в Бога, которого они именуют весьма необычным именем - Абсолют. Да, разумеется, у них царят собственные ритуалы, и есть даже уникальные звания и посты. Но эти люди – всего лишь учёные, любящие науку. Какая же угроза может исходить от обычных историков и теософов?!

Церковники часто запрещали масонские ложи, боялись их и обвиняли в люциферианстве. Но разве в тех же Средних веках Инквизиция не делала то же самое с простыми учёными? К примеру, в 14-м или 15-м веках могли казнить любого врача за простое вскрытие пациента. А скольких травников и знахарей погубила церковь в те времена?! Тысячи и тысячи невинных гибли в адском огне, устраиваемом изуверами и мясниками, работающими на «Божью волю». Принцип «Deus Lo Vult» был так же придуман церковниками для преступных манипуляций. Та же пресловутая Баба-яга, якобы кушавшая детей на ужин, на деле – обычная древнерусская ведунья, обладающая навыками целительства. Жила себе в отдалённой избушке, молилась своему Велесу и лечила местных крестьян травами, а некоторые «особо одарённые» не верили ей и сдавали информацию местному князю. Тогда-то и появлялись всякие бредни про злобных старух, пожирающих детей. Мракобесие всегда было в крови у некоторых людей, и это неоспоримый факт. Вот и несчастные Масоны тоже попадались на эту удочку, только уже в более поздние времена.

Теория Масонского заговора так же нелепа, как и утверждения о том, что земля плоская. А распространяют эту теорию, как правило, ортодоксальные фанатики и глупые люди, совсем не понимающие науку. Приверженцы идей о заговорах не могут даже обосновать свои обвинения в адрес Масонов. «Они другие и не такие как все», - очень часто звучат выводы из уст этих фанатиков и нерадивых, «А раз они другие, значит - не должны существовать». Придираются даже к банальной символике. Сами Масоны уже давно поражаются масштабности глупых идей, царящих в нашем реальном мире. Обычные учёные и исследователи получили репутацию каких-то глобальных заговорщиков. Но ведь уважение ко всем религиям - разве не главный Масонский постулат? Масоны уважительно относятся к любым верованиям. Им не свойственен фанатизм или яростное распространение своей религии. Эти люди появились скорее всего из-за того, что на сынов науки уж слишком наседала церковь, а ведь исследования надо же было как-то проводить. Если бы церковники так и сохранили своё влияние над человечеством, мы не смогли бы не только одолеть многие вирусы, а даже не справились бы с обычным гриппом. Вот поэтому и стоит серьёзно задуматься тем, кто обожает обвинять Масонов во всех грехах на Земле. И посему слова о коронавирусе и Масонах абсолютно лишены всякого смысла.