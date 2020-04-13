Московским учителям облегчат подготовку к дистанционным урокам

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В структуре Московского городского педагогического университета создан Институт содержания, методов и технологий образования. Его возглавила бывший замдиректора Московского центра развития кадрового потенциала образования Олеся Лукашук.

«Этот институт призван поддержать процессы электронного и дистанционного обучения в московских школах, процессы развития Московской электронной школы содержательно. То есть не только с использованием информационных технологий, но и по принципам развития содержания технологий образования», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Институт создан при участии Городского методического центра, Темоцентра и Московского центра качества образования.

«Как нам помочь учителям подготовить дистанционные уроки? Много времени занимает поиск информации и материалов, подходящих к дистанционному уроку, при таком огромном количестве интернет-ресурсов и материалов в библиотеке Московской электронной школы. Сотрудники института делают подборки материалов Московской электронной школы по актуальным темам школьной программы, а также дополняют их методическим трехминутным виедообзором по использованию этих материалов», – рассказала Олеся Лукашук.

Таким образом, учитель может воспользоваться готовой подборкой по определенной теме и провести свой дистанционный урок качественно и в интерактивном режиме. Материалы будут обновляться каждую неделю.