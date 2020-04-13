Пандемия коронавируса даст новый импульс развитию технологий искусственного интеллекта

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13 апреля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

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Эксперты считают, что кризис, связанный с пандемией COVID-19, благоприятно скажется на развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Директор центра машинного обучения "Инфосистемы Джет" Евгений Колесников считает, что современные технологии готовы заменить людей, а люди их – нет.

«Проекты, связанные с ИИ, делятся на две категории. К первой относятся технологии, которые уже используются повсеместно (видеонаблюдение, аналитика спроса, банковский скоринг и т.д.), а ко второй - новые экспериментальные технологии», - рассказал специалист.

Колесников отмечает, что в настоящее время ИИ работает рядом с человеком, давая рекомендации и помогая принимать решения.

«Эта тенденция сохранится, и функционал ИИ будет связан с оптимизацией работы человека», - уверен Колесников.

По оценкам руководителя аналитических сервисов Mail.ru Group Романа Стятюгина, в России рынок решений на базе технологий искусственного интеллекта находится на раннем этапе развития: «чувствуется дефицит квалифицированных кадров, есть сложности с доступностью данных, необходимых для создания алгоритмов, а инфраструктурные платформы недостаточно развиты».

Спад в экономике, по словам эксперта, станет драйвером технологических и организационных изменений. «Сложившаяся ситуация подтолкнет компании из различных отраслей к переосмыслению роли ИИ в развитии бизнеса, что приведет к росту количества новых проектов в этом направлении уже в этом году», - считает Стятюгин.

Директор Центра компетенций по ИИ и анализу данных Crayon Владимир Еронин предполагает, что в ближайшее время оживится спрос на все решения, актуальные для электронной торговли и финансовых технологий.

«Пандемия прямо влияет на развитие ИИ - эти технологии становятся инструментом борьбы с COVID-19», - считает Айк Татевосян, руководитель центра исследования и разработки Crosstech Solutions Group.