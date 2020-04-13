Как во время пандемии обеспечить себе дополнительную защиту

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13 апреля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

О том, как правильно выбрать и использовать одноразовые перчатки, рассказала руководитель тренинго-технологического отдела компании по производству и продвижению систем для профессиональной уборки Ольга Пасхина.

Выбирать одноразовые резиновые перчатки для похода в магазин или аптеку следует точно по размеру. Они должны плотно прилегать к рукам, но при этом не сковывать движений.

По словам специалиста, один из лучших вариантов – перчатки из нитрила с подкладкой из хлопка. Нитрил является прочным и эластичным материалом и не вызывает аллергических реакций. Хлопок же позволяет сохранить руки сухими в течение всего времени носки.

От латексных перчаток эксперт советует отказаться.

"При проведении обработки кожным антисептиком, спиртом, перчатки из латекса утрачивают свои защитные свойства, становятся тоньше и более проницаемы для микроорганизмов", - пояснила Ольга Пасхина, отмечая, что для недолгого посещения общественных мест они вполне подойдут.

Носить одноразовые перчатки, так же как и медицинские маски, рекомендуется не более двух часов. Надевать их повторно нельзя. Перчатки следует выкинуть сразу после снятия. В этом случае нужно придерживаться пошаговой инструкции.

"Первую перчатку берут за внешнюю часть в области ладони и стягивают вниз, выворачивая наружу. При этом снятая перчатка должна остаться в руке с перчаткой, которую еще не сняли. Вторую перчатку начинают снимать изнутри, просунув палец под манжет, и выворачивают наизнанку так, чтобы первая перчатка оказалась внутри второй", - рассказала Пасхина. В свернутом виде перчатки отправляются в мусорную корзину. После этого необходимо тщательно вымыть руки с мылом, дополнительно обработать их антисептиком.

Тканевые перчатки могут стать альтернативой резиновым, но после похода в магазин их обязательно нужно вымыть с мылом, не снимая с рук. После этого перчатки необходимо отправить в стиральную машину, выбрав режим температуры не выше 60 градусов.

Как отмечает Ольга Пасхина, относиться к ношению перчаток следует без фанатизма. По словам эксперта, их использование во время посещения общественных мест - лишь способ почувствовать, что есть дополнительная защита. В повседневной жизни достаточно соблюдать простые правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после возвращения с улицы и обрабатывать их антисептиком. Одноразовые перчатки, в первую очередь, необходимы медикам, которые находятся в непосредственном контакте с зараженными пациентами.