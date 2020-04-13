Эксперты Group-IB отмечают волну атак хакеров на мос.ру

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13 апреля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Компания Group-IB зафиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, в том числе на портал mos.ru, сейчас ведется расследование этих инцидентов, сообщил журналистам генеральный директор компании Илья Сачков.

«Компания Group-IB фиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы и в частности на mos.ru, начиная с февраля. На данный момент специалисты Group-IB привлечены к расследованию ряда киберинцидентов, связанных с попыткой вмешательства в работу электронных сервисов Москвы, данные по ним постоянно обновляются. 13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно», - сказал Илья Сачков.

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что система выдачи электронных пропусков в столице работает, несмотря на хакерские атаки.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Вместе с тем со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.