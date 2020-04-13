Нуждающиеся волгоградцы получили продукты от предпринимателей

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В нынешнее время самоизоляции больше всего нуждаются в помощи и заботе социально незащищенные люди – многодетные семьи, инвалиды, одинокие пенсионеры и другие. К тому, кто сегодня оказался в сложной экономической ситуации, и кому неоткуда ждать поддержки, на помощь пришли предприниматели Волгограда.

Пограничные ситуации отличаются тем, что в момент их переживания, объявляется настоящая сущность человека. Именно в это время раскрываются истинные качества людей. Много говорилось о социальной ответственности бизнеса, и многие кампании представлялись, как социально ответственные. Но только это сложное время, как лакмусовая бумажка, показывает, кто есть кто.

Около полутысячи волгоградских семей получили продуктовые наборы, собранные фондом социальных инициатив «Наследие». И это не какие-то бросовые макарошки и картошка, а очень вкусные качественные продукты. На призыв помочь нуждающимся откликнулись такие известные волгоградские предприятия, как «Сады Придонья», Волгоградский мясокомбинат, «Агрокомплекс Волжский» и «Волгоградский складской альянс». За счет частных инвестиций собрали наборы из колбас, сосисок, соков, сгущенного молока, свежих овощей, печенья и других продуктов и адресно передали их нуждающимся.

Это только первый этап благотворительной акции фонда социальных проектов «Наследие». За ним обещают последовать и другие. Представителей бизнес-сообщества региона и всех неравнодушных граждан призывают присоединиться. Если вы захотите оказать посильную помощь нуждающимся в это непростое для всех время, то инициативы о предоставлении поддержки можно направить по электронной почте fspnasledie@yandex.ru. Реквизиты Фонда социальных проектов «Наследие»:

Номер счёта: 40703810826090000034

ИНН: 3444270653

Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

КПП: 344401001

БИК: 046015207

Кор. счёт: 30101810500000000207

Назначение платежа: добровольное пожертвование на покупку продовольственных товаров в рамках проекта «Своих не бросаем!»