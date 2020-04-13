Спиртзаводы и парфюмеры перейдут на производство антисептиков

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13 апреля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Российские производители спирта и водки решили вложить свою лепту в здоровье нации. Они будут выпускать антисептики, которые стали дефицитом во всём мире. Первым об этом заявил "Татспиртпром".



В состав компании входят два завода, выпускающие алкогольную продукцию и бутилированную воду. После обсуждения технических деталей с Росалкогольрегулированием "Татспиртпром" подаст заявку на получение лицензии на изготовление антисептиков. Предполагается, что они будут в ёмкостях от 0,5 до 5 литров.



В Алкогольной сибирской группе также думают о выпуске антисептиков. Пошлина на такую лицензию составляет 800 тыс. рублей и рассмотрение её составляет 30 дней. Правда, Росалкологольрегулирование готово рассмотреть такие заявки в кратчайшие сроки. В аптеках спрос на антисептики вырос на 130%, в продуктовых сетях - на 150%.



Массово перепрофилируются под производство антисептиков и парфюмерные компании. И алкашке и парфюмерам антсептики позволят компенсировать убытки с продаж основной продукции, которые резко упали с введением режима самоизоляции. Алкоголь стали покупать нелегально, а что касается духов и одеколонов - не до них сейчас.



Так что в скором времени Россию завалят антисептиками, которые к тому времени уже не будут нужны в таком количестве.



