Кубанские приставы продолжают работать в «удаленном режиме»

Аргументы Недели → Общество

13 апреля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебные приставы Динского районного отдела взыскали с васюринской организации крупную задолженность по налоговым выплатам.

МУП «Родник» допустил накопление задолженности на общую сумму свыше 360 тысяч рублей. Налоговый орган передал постановление о взыскании в районный отдел судебных приставов, которые начали работу, направленную на взыскание задолженности.

Выявив наличие у организации-должника целого ряда автотранспортных средств, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий авто, направив документ в ГИБДД по Динскому району.

Соответствующее уведомление поступило и в МУП «Родник», руководство которого в дальнейшем осуществило оплату задолженности в полном объеме. Однако погашение было реализовано после окончания срока, отведенного законом срока для добровольной оплаты, поэтому муниципальному предприятию предстоит оплатить еще и 7% исполнительского сбора – только после этого судебные приставы окончат исполнительное производство.