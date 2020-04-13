Не лучше Ковида. Об африканском вирусе чикунгунья

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13 апреля 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Арбовирус Чикунгунья, фото:соцсети

Арбовирус Чикунгунья – не лучше Covid-19. От него так же не существует никакой вакцины. Инкубационный период и разрастание вируса в организме идёт до 12 дней. Лихорадка, вызываемая микроорганизмом, способна убивать людей без всякой пощады, если сразу же её не лечить. В особенности могут страдать пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.

Симптомы очень схожие с коронавирусом: лихорадка, температура выше 38, мышечные спазмы, головная боль, утомляемость и боль в суставах. В редких случаях появляется ещё и сыпь, что роднит чикунгунью с Эболой. Вспышки этого заболевания были не раз зафиксированы на территориях Африки и Южной Америки. Были случаи и в Индии. Наиболее крупная вспышка случилась в 2007 года и охватила многие регионы Юго-Восточной Азии. К счастью, вспышку удалось побороть, и вирус отступил.

Сам вирус происходит от комаров из рода кусаков, так что его можно смело приравнивать к инсектологическим угрозам. В целях защиты от опасной инфекции необходимо как можно меньше сталкиваться с москитами. Необходимо и учитывать близость человеческого жилья к местам обитания комаров. Противомоскитные сетки также могут помочь.

Пока что вирус ещё не мутировал в нечто неординарное и не превратился в подобие Covid-19. Но это не делает чикунгунью менее опасной для людей. В случае мутации и непредвиденных изменений, лихорадка может обернуться такой же трагедией. Напомним, что вирусосфера ещё до конца не изучена человечеством, и пока она сокрыта для нас, опасности от неё неизбежны.