Католическая Латвия отмечает Пасху

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12 апреля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Православная Латвия отмечает сегодня Вербное Воскресенье, фото автора

В нынешнем году западные христиане отмечают Пасху на неделю раньше, чем православные. Жаль, что карантин в связи с коронавирусом немного подпортил людям Светлый Праздник.

Как католики в Латвии готовятся к Пасхе?

Накануне Светлого Праздника принято красить яйца, посещать богослужения, ходить в гости, устраивать «посиделки» с друзьями и родственниками.

Обычно, католики Латвии, в канун Пасхи спешат в церковь, чтобы послушать проповедь и помолиться. Принято, что поход в храм совершает вся семья. Особым этот праздник является для детей: в Латвии принято малышам дарить на Пасху подарки.

В Латвии есть такая традиция: дарить на Светлый Праздник цветы. Красивый букет цветов – символ вечной жизни. Латвийские мужчины дарят цветы своим матерям и женам.

И какая же Пасха без совместных игр? Любимая игра в Латвии на Пасху, конечно же, связана с крашенными яйцами: взрослые их прячут, а дети должны найти. Побеждает тот, кто больше всего найдет яиц.

Увы, ЧП несколько омрачило латвийцам Пасху: в связи с данной ситуацией богослужения из храмов будут транслироваться по радио, ТВ и интернету.

Министр юстиции Янис Борданс указал, что богослужения не запрещены, но не разрешено массово на них собираться: «Это не означает, что нельзя молиться. Но на этот раз будем это делать, оставаясь дома, со своей семьей».

Жаль, что католические храмы в Латвии опустели… Но, кто может верующим испортить такой Светлый Праздник? Он же в душе.

А православная Латвия отмечает сегодня Вербное Воскресенье -Вход Господа в Иерусалим. Ровно через неделю православные встретят один из самых значимых праздников – Пасху!

Православные, с Вербным Воскресеньем!