Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

На въезде в город Вязьму Смоленской области поставили блокпосты, в город пускают только тех, у кого есть местная прописка. Ограничение будет действовать с 18:00 12 апреля и до 30 апреля включительно.

В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Всего тестировались на заражение коронавирусом 306 человек, как проживающие в интернате, так и персонал. Положительный результат у одного человека, предварительный диагноз - у 86. При этом в Вяземской центральной районной больнице сейчас готовы принять только 28 пациентов с коронавирусом, в наличии у врачей есть шесть аппаратов ИВЛ.

Персонал организаций, с которыми сотрудничает дом-интернат, будет находиться на самоизоляции, у работников будут взяты анализы на COVID-19.

В Вязьме усилена санобработка подъездов, проводится дезинфекция остановок муниципального транспорта и самого транспорта.

Общее число заболевших COVID-19 в Смоленской области - 21 человек.