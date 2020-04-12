Дневник военкора «АН», выживающего в лесу на самоизоляции

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12 апреля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

Журналист "добыл" первую дичь и смастерил первое орудие труда, но пока не знает, что с ним делать. В подмосковном лесу продолжается вынужденная Робинзонада военкора «АН». Вернувшись с Донбасса, там он ждет, когда его заберет скорая помощь и доставит в обсерватор на самоизоляцию.

Теперь уже понятно, что никто в обсерватор меня забирать не будет. Увезти в обсерватор могут только на скорой помощи, а медики работают в авральном режиме. Все машины задействованы, а врачи трудятся, как на фронте.

Домой по-прежнему нельзя, в магазин или на заправку тоже. Придется сидеть в лесу до окончания самоизоляции. Тут и осталось-то дотерпеть - полсрока.

За минувшие дни лес уже познакомился со мной. Птицы на соседних деревьях начали петь, а раньше молчали. Единственное опасение вызывает таинственный сосед. Он приходит после наступления темноты и копошится в кустах с 9 до 11 вечера. Местные жители говорят, здесь водятся лисы, зайцы, кабаны и лоси. На всякий случай, уточняю, говорили они это с дистанции 10 метров. Ближе я к себе их не подпускал.

Риск встретиться с кабанами настораживает. Поэтому приходится спать в машине. Там холодно. Но свернувшись калачиком и завернувшись в спальный мешок, вполне терпимо.

Нынешний распорядок такой.

1. С утра развести костер;

2. Приготовить кофе;

3. Натаскать дров.

4. Чем-нибудь заняться еще;

5. Написать репортаж о том, как прошел день;

6. Приготовить ужин;

7. Спалить остатки дров;

8. Поиграть на гитаре.

9. Отбой.

Теперь у меня появилось еще одно правило выживания в лесу. Кофе на курином бульоне - сладко-соленая фигня. Курицу привез один товарищ. Он когда-то служил в десанте. Это все, что он разрешил рассказать про себя. Поставив пакет с продуктами и 3 бочонка питьевой воды, махнул рукой и уехал. Дистанцию соблюдать важно.

В пакете оказались куриные ножки.

"Ого! Да это же первая дичь", - подумалось в первую минуту.

Уже через полчаса в котелке кипел бульон, а в нем плавали макароны. Это был первый суп за эту неделю.

Уже сварив курицу, я вспомнил, что хотел сделать кофе. Нужно было срочно допить шестой стаканчик кофе, чтобы показать кто тут хозяин и напомнить кое-чего лесным обитателям, которые уже замучили пугать с наступлением темноты. Напомнить им нужно было, что именно человек - царь природы!

Чертыхнувшись, я залил бульон в банку и сделал себе победную порцию кофе. И пока варился суп, медленно потягивал бурду, понимая, что теперь у меня новое правило: никогда не делай кофе на курином бульоне.

Наламывая сухостой, я наткнулся на интересную палку в форме молотка. Она была сухая, казалась крепкой и перспективной. Обстругав ее при помощи разбитой бутылки, получил молоток. Что с ним делать, пока не знаю. Теперь он лежит вместе с обломком бутылки и деревянным копалом.

Кофе поджимало, и я вышел на "тропу войны". Обежав окрестности, сколько было накопленной энергии, я пометил деревья по периметру "своей территории". На третьем дереве "арсенал" закончился, пришлось возвращаться. Затея была не самая умная. Деревьев тут несколько сотен. Все не пометишь. А как это делают лесные животные, по какой системе, они не рассказывают.

На самом деле, день был весьма насыщенным. Прямо сейчас нужно заниматься курицей и выкопать ямку под холодильник. Дичь предварительно уже засолили, поставил ее в рассол. Но выкапывание ямы копалкой - дело долгое. Сделать это нужно до темноты. Никто не гарантирует, что те каракули, которые я выписал на деревья, лесные обитатели прочитают верно, и снова будут копошиться в кустах, имитируя кабана. А кабаны в этом лесу есть. Об этом не только говорят местные жители, но и подтверждает шерсть, которую я нашел на месте первой стоянки, откуда пришлось из-за этого улепетывать.