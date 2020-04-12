Каршеринг «Яндекс.Драйв» приостанавливает оказание услуг в Москве

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12 апреля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва/Global Look Press

Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей. Компания отреагировала на ограничения на передвижение по столице.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приостановил в столице работу сервисов по аренде автомобилей. В субботу компания сообщила, что "Яндекс.Драйв" временно приостанавливает оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), при этом можно будет арендовать машины категории бизнес-класса или грузовые на длительный срок до двух недель. В сервисе также планировали продолжать предоставлять услуги аренды для корпоративных клиентов, например, для служб доставки. После этого в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что это нарушает указ мэра Москвы.

