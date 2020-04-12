Дмитрий Рогозин и Илон Маск поспорили по поводу космических программ России и США

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12 апреля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РБК

Pixabay

Спор Рогозина и Маска состоялся в Twitter после того, как глава госкорпорации обвинил американского предпринимателя в недобросовестной конкуренции.

В пятницу, 10 апреля, Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%. Это связано с недобросовестной, по мнению главы «Роскосмоса», конкуренцией со стороны американских компаний. Например, рыночная цена пуска SpaceX – около 60 млн долларов, в то время как NASA платит за те же услуги минимум в полтора раза больше.



В ответ Маск написал в Twitter, что причина в том, что российские ракеты одноразовые: «Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их — на 0%. Это актуальная проблема», — написал бизнесмен.



В ответ Рогозин обвинил оппонента в цинизме и лицемерии: «Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень», – парировал он. Также глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» не нуждается в указаниях Вашингтона.



В мае прошлого года, выступая с лекцией в Московском государственном университете, Рогозин отмечал, что в «Роскосмосе» планируют как можно быстрее открыть работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней.

