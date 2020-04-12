Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Карантин в коронавирус, конечно, сложно выдержать. На психику давит. Вот и я решила, что уже умом тронулась… Как добропорядочный житель Латвии, я, разумеется, смотрю выступления первых лиц государства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед латвийцами в канун католической Пасхи и… призвал их показать друг другу яйца.

Если честно, то мой латышский мог бы быть и лучше, но я же не политик. Мне не надобно выступать на все государство с трибуны! А государственному человеку – надобно!

Видимо, американское происхождение сыграло с премьер-министром г-ном Кариньшем злую шутку: во время своего выступления он несколько неловко перепутал слова и призвал народ «показывать друг другу яйца» (дословный перевод).

Речь премьер-министра, конечно, была вызвана заботой о латвийцах: рекомендовал соблюдать карантин и на Пасху воздержаться от посещения родственников во время эпидемии.

«Давайте отложим визит до конца кризиса. Мы красим яйца. Мы показываем друг другу наши яйца».

Разумеется, многие латвийцы обратили внимание на «наши яйца»!

Например, политолог Нормундс Гростиньш высказался с иронией: «Латышская речь премьер-министра, американца по происхождению, оставляет желать лучшего. Знание языка с трудом дается каждому иммигранту».

Иные жители Латвии «оценили слова» премьера… более «откровенно».

«Держите его крепче! Народ, кто будет рядом – этот шанс упустить нельзя! Премьер-министр Латвии, в дословном переводе, призывает показывать друг другу свои яйца. Почему молчит министр обороны? Почему не призывает бить со всей дури?»

«Теперь он и в темноте политических дел не заблудится… «засвеченные яйца» ему помогут во благих делах. А мы, простой народ, посмотрим, помогли ли ему в важных делах «засвеченные яйца»…»

Да уж… И смех, и грех!