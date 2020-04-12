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Беременные в Москве временно не смогут посещать женские консультации

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Беременные в Москве временно не смогут посещать женские консультации
pixabay.com

Порядок оказания медицинской помощи беременным изменили в Москве. Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений временно ограничивается.

Эта мера направлена на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Обращаться к медикам следует только для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых исследований, в случае жалоб на состояние. А вот плановые посещения надо отложить. Консультации и больничные, а также декрет можно будет оформить дистанционным способом, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Родильные дома Москвы открыты, работают в прежнем режиме.

 

НС

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