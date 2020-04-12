Попрощаться с умершим от COVID-19 могут лишь близкие родственники

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12 апреля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Прийти на похороны и попрощаться с человеком, умершим от COVID-19, можно, если это ваш родственник. Если это друг или знакомый, то от прощания с ним вам придется отказаться.

Роспотребнадзор рекомендует рассчитывать количество людей на прощании и похоронах так, чтобы можно было соблюсти социальную дистанцию. Дотрагиваться до гроба или умершего, равно как и целовать покойного, строго запрещено.

«Вероятность заразиться от покойника теоретически есть, но малая. Вирус долго не живет на мертвом теле, а тело не отдают быстро. Опасны публичные мероприятия: прощания, поминки, потому что во время них люди могут заразиться друг от друга», - разъясняет доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.

ГБУ «Ритуал» начал организовывать онлайн трансляции с похорон для тех, кто не может на них присутствовать. При захоронении умерших от COVID-19 сотрудники организации надевают костюмы спецзащиты и используют специальные средства для обработки могил. Возможно и проведение кремации покойного.

Ежегодно в апреле россияне едут на кладбища, чтобы навестить места захоронения умерших близких. В этом году москвичам прибраться на могилах не удастся.

Сергей Собянин с 9 апреля закрыл кладбища Москвы для посещений. Открыты они будут только для погребения и похорон.