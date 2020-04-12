Нижегородские учёные создали математическую модель распространения коронавируса

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12 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта government-nnov.ru

Нижегородские учёные создали математическую модель распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил данные ученых и отметил, что их "прогнозы довольно точно совпадали с реальностью".

Глава региона считает очень важным соблюдать режим самоизоляции. "Пик эпидемии 20-25 апреля. Всего 658 заболевших, 31 смерть. Максимальное число больных одновременно - 373. Сложно. Но справиться реально", - написал Никитин в Инстаграм. По его мнеию, у учёных примерные расчёты, в реальности цифры будут гулять, но общий тренд показан наглядно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)11 Апр 2020 в 6:59 PDT

"А если пойти гулять, в гости, на стрижку? Пик эпидемии придётся на середину мая. Всего в регионе заболеет больше 11,5 тысяч человек, 367 - погибнут. Одновременно в больнице может быть больше 5000 человек", - прогнозирует глава региона. Никитин призывает соблюдать режим самоизоляции.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. Согласно новым поправкам, все, кто прибывает в области из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции в домашних условиях или в обсерваторе, - сообщили местные власти.

По состоянию на 12 апреля 2020 года, в Нижегородской области подтверждены еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество верифицированных составляет 194 человека, из них выздоровели и выписаны 16 человек. Протестировано всего более 21 тысячи человек