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В Ульяновской области коронавирус подтвержден у четырех медиков из одной больницы

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Ульяновской области коронавирус подтвержден у четырех медиков из одной больницы
pexels.com

В Ульяновской области коронавирусная инфекция подтверждена у восьми жителей Карсунского района, четверо из них - медики Карсунской районной больницы.  В региональном Минздраве сообщили, что
состояние всех новых заболевших удовлетворительное.

Ранее власти Ульяновской области сообщали, что коронавирус COVID-19 был подтвержден у медсестры больницы поселка Карсун. Она 10 марта вернулась из ОАЭ и 13 марта вышла на работу, не сообщив о том, что ездила за границу.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тогда заявлял, что после получения предварительных положительных анализов на COVID-19 у медсестры в поселке Карсун был введен режим жесткой самоизоляции. Больницу на неделю частично закрыли на карантин и обработку.

Всего в Ульяновской области подтверждены 70 случаев заражения коронавирусом. Два человека выздоровели и выписаны. из больницы.

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