В Москве составлено 1358 протоколов за нарушение режима, 30 больных СoVid-19 нарушили карантин

В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности.
Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины установленной Указом Мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора). Также к административной ответственности были привлечены 18 предприятий торговли, в которых не соблюдались правила социального дистанцирования.
За время изоляции оштрафованы 30 больных коронавирусом, которые нарушили карантин: они помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.
Оперативный штаб напоминает, что согласно указу Мэра Москвы, жители обязаны соблюдать социальную дистанцию не только на улицах, но и в помещениях, а именно в аптеках и магазинах. За несоблюдение социальной дистанции предусмотрена административная ответственность.
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