Гидрометцентр предупредил южные регионы России о надвигающихся холодах

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В южных регионах России началось похолодание. Аномальный холод на следующей неделе синоптики прогнозируют в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сегодня, 12 апреля, температура воздуха в этих краях опустится ниже нормы на два градуса. В понедельник, 13 апреля, еще похолодает на два градуса. В середине недели 13-20 апреля ожидается небольшое потепление. Но в в четверг, 16 апреля, очередное похолодание, температура окажется на четыре градуса ниже нормы.

Как пошутил синоптик, "мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы".