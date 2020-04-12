Синоптики предупредили москвичей о «циклонической бездне» на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По словам синоптика, среда и четверг станут самыми ненастными и холодными днями.

Завтра в столице России будет сухо и тепло, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. В последующие дни москвичей ожидает "циклоническая бездна": уже во вторник в город прорвется холодный атмосферный фронт, начнутся ливни, а поздним вечером – мокрый снег.

В среду и четверг максимальная температура будет достигать плюс 2 градусов. Осадки продолжатся в смешанной фазе – дождь будет сменяться снегом. За два дня выпадет около 30% месячной нормы, что составляет 10-15 миллиметров.

В конце недели в Москве также ожидаются осадки, но воздух прогреется до плюс 9 градусов.