Лисовец: Уровень заболеваемости пневмониями в Петербурге вырос, но почти не превысил уровень прошлых лет

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12 апреля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время вырос, но соответствует пиковым сезонным значениям и значительно не превышает уровня заболеваемости прошлых лет.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал информацию о нехватке в Петербурге аппаратов искусственной вентиляции лёгких в городских больницах. По данным медицинского чиновника, сейчас в городских стационарах на аппаратах ИВЛ находятся 10 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В северной столице под пациентов с коронавирусом имеется 3865 больничных коек, почти 1800 из них обеспечены кислородной подводкой. Лисовец отметил, что свободными сегодня остаются более 1 тысячи коек.

В Петербурге за сутки число новых заражений увеличено на 69. Это меньше, чем вчера. Всего в северной столице 557 зараженных.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту распространения ложной информации