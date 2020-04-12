Российский вирусолог рассказал о мутациях SARS-CoV-2 и о происхождении коронавируса

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12 апреля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Российский ученый Кирилл Шаршов сообщил, что версии искусственного создания коронавирусов были признаны учёными маловероятными. По словам ученого, распространенная гипотеза появилась после возникновения предыдущих коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV.

Шаршов говорит, что "обычно вирус оказывается способным поражать нового хозяина только после определённых изменений в генах", а вот размножаться внутри клетки не всегда возможно. Для этого тоже нужны определённые условия. Он привел пример, как некоторые вирусы гриппа птиц смогли инфицировать человека. По словам эксперта, если вирус поражает птиц, у которых температура тела выше, чем у человека, то, чтобы адаптироваться к температуре нового носителя, человека, ему нужна соответствующая мутация. Некоторые вирусы гриппа птиц "выбрали" подобный способ и смогли инфицировать человека.

Как рассказал ученый, "любой вирус имеет геном, он изменяется постоянно. "Даже без влияния внешних факторов мутации происходят редко, но с постоянной скоростью. Внешние факторы могут повлиять на скорость и характер мутаций", - информирует Шаршов.

Специалист объясняет, что вирусов очень много, и они быстро размножаются и изменяются и появляется много разных версий одного вируса. "И какая-то из этих версий в результате случайной мутации может преодолеть межвидовой барьер и поразить другого хозяина. Дальше он очень быстро размножается и уже эволюционирует в другом хозяине", - сообщил ученый. По его словам, такой процесс постоянно происходит в природе.

Он предполагает, что небольшие вспышки различных коронавирусов от животных могли происходить и ранее, но тогда не была развита диагностика.

Кирилл Шаршов - кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины.