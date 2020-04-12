РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

12 апреля православные встречают праздник Вербное воскресенье. Из-за новых правил посещения общественных мест, в храме Краснодарской епархии мероприятие состоится в новом формате.
Кубанская митрополия стала второй в Русской Православной Церкви, священноначалие которой закрыло храмы из-за коронавируса.
Главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, касающееся руководителей религиозных организаций, а также верующих кубанцев.
- Обеспечить временное приостановление посещения гражданами зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, - говорится в постановлении.
Для верующих жителей и гостей Кубани будут организованы онлайн-трансляции из храмов – по телевидению и в социальных сетях. Так что прихожане смогут молиться, не выходя из своих домов. Об этом заявил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.