РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

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12 апреля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

12 апреля православные встречают праздник Вербное воскресенье. Из-за новых правил посещения общественных мест, в храме Краснодарской епархии мероприятие состоится в новом формате.

Кубанская митрополия стала второй в Русской Православной Церкви, священноначалие которой закрыло храмы из-за коронавируса.

Главный государственный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, касающееся руководителей религиозных организаций, а также верующих кубанцев.

- Обеспечить временное приостановление посещения гражданами зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, - говорится в постановлении.

Для верующих жителей и гостей Кубани будут организованы онлайн-трансляции из храмов – по телевидению и в социальных сетях. Так что прихожане смогут молиться, не выходя из своих домов. Об этом заявил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.