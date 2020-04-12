В Новосибирской области за сутки выявили 10 человек с COVID

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12 апреля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Оперштаб

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В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на 9 утра (по местному времени) 12 апреля, коронавирус лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов, у трех женщин и семи мужчин. Всего коронавирусной инфекцией в области заражены 38 человек.

По данным оперштаба, семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.



В детской больнице №3 Новосибирска находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.



В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден.

10 пациентов с коронавирусом вылечились и выписаны.

В Москве за сутки скончались 14 человек.