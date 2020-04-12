Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

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12 апреля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня православные отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим, этот день у христиан - Вербное воскресенье. Вербное воскресение отмечают за неделю до светлого праздника Пасхи.

Праздник Входа Господня в Иерусалим по традиции предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В Вербное воскресенье верующие обычно ходят в храм на службу, святят веточки вербы. Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Их освящают накануне в субботу за вечерним богослужением.Вербное воскресенье — это воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Основной смысл этого праздника — это попытки осмыслить происходящее.

В этом году из-за пандемии коронавируса патриарх Кирилл призвал временно отказаться от посещения храмов. Можно послушать и посмотреть утреннее богослужение онлайн.

Вход Господень в Иерусалим - важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте, отмечают с IV века, а на Руси - с X века. С праздником связано множество народных обычаев и примет. Православные верующие считают, что в этот праздник нельзя выполнять физическую работу, убирать дом, готовить, шить. В Вербное воскресенье не принято готовить горячие блюда, так как завершается Великий пост. Нельзя употреблять алкоголь. Нельзя ссориться и отказывать в просьбах.