Оперштаб: в Москве за сутки 14 человек умерли с коронавирусной инфекцией

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12 апреля 2020, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве, по данным оперативного штаба на вечер 11 апреля, 14 человек с коронавирусной инфекцией скончались в больницах. Умерли люди, которым было от 52 до 82 лет. У всех у них врачи диагностировали пневмонию. Все скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.



В России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 1050 пациентов излечились.

В мире зараженных коронавирусом 1782875 человек. Жертв нового вируса - 108826, 405339 человек выздоровели.

Карта распространения COVID-19.