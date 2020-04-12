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Оперштаб: в Москве за сутки 14 человек умерли с коронавирусной инфекцией

, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб: в Москве за сутки 14 человек умерли с коронавирусной инфекцией
pexels.com

В Москве, по данным оперативного штаба на вечер 11 апреля, 14 человек с коронавирусной инфекцией скончались в больницах. Умерли люди, которым было от 52 до 82 лет. У всех у них врачи диагностировали пневмонию.  Все скончавшиеся пациенты имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

В России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 1050 пациентов излечились.
В мире зараженных коронавирусом 1782875 человек. Жертв нового вируса -  108826, 405339 человек выздоровели.

Карта распространения COVID-19.

 

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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