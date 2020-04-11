Росавиация назвала ближайшие рейсы вывоза россиян из-за границы

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11 апреля 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Росавиация сообщила, из каких стран в воскресенье, 12 апреля, будут вывозить россиян. По графику вывозные рейсы на 12 апреля запланированы из Сеула. Авиакомпания «Аврора» из Южной Кореи доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек.

Планируется, что из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Россию вернутся 200 граждан РФ.

Также в графике рейсов есть рейс «Аэрофлота» из Токио в Москву. В понедельник, 13 апреля, эта авиакомпания вернет в Москву россиян из Подгорицы (Черногория) и Мадрида. Ожидается прибытие около 500 человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в первую очередь будут вывозить из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

Вернувшиеся россияне должны будут 14 дней находиться на карантине.