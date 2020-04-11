В Калуге ещё двух человек, вылечившихся от коронавируса, выписали из больницы

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11 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Калуге ещё двух человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписали из больницы. Данные по ситуации с коронавирусом в Калужской области сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Друзья, хорошая новость: ещё двух человек выписали из больницы. То есть уже 5 калужан победили болезнь. Остальным тоже желаем скорейшего выздоровления", - написал калужский губернатор в Инстаграм.

На 19 часов субботы, 11 апреля, известно, что в Калужской области коронавирус подтвержден у 24 человек. Еще 17 человек проверились на коронавирус, у них условно положительный результат, они ждут результатов повторных анализов.

Пять человек выздоровели и выписаны из больницы.

На карантине в больнице находятся 28 человек, на обсервации — семь. Под домашним наблюдением находится 1333 человека. Сняты с наблюдения по результатам анализа 2885 человек.