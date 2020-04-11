Система электронных пропусков вводится в Подмосковье с 15 апреля
11 апреля 2020, 20:50[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил порядок выдачи и использования специальных пропусков для поездок на любом транспорте жителями региона. Заказать пропуск можно будет с 13 апреля.
Для передвижения пешком пропуска пока не нужны, но и выходить из дома без причины нельзя. Для оформления пропуска надо зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму, "которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей", сообщил Воробьев в своем Instagram.
Для поездок на работу пропуск будет многоразовым и до 30 апреля. Для поездок в личных целях пропуск выдается на день, получить его можно только два раза в неделю.
Если москвичи на своем портале получили пропуск, он действует и в Московской области. Подмосковный пропуск будет действовать и в столице.
"Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно сколько угодно раз", - написал Воробьев.