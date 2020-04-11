Система электронных пропусков вводится в Подмосковье с 15 апреля

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил порядок выдачи и использования специальных пропусков для поездок на любом транспорте жителями региона. Заказать пропуск можно будет с 13 апреля.

Для передвижения пешком пропуска пока не нужны, но и выходить из дома без причины нельзя. Для оформления пропуска надо зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму, "которую сделали наши программисты: это достаточно легко, особенно для тех, кто часто пользуется интернет-торговлей", сообщил Воробьев в своем Instagram.

Для поездок на работу пропуск будет многоразовым и до 30 апреля. Для поездок в личных целях пропуск выдается на день, получить его можно только два раза в неделю.

Если москвичи на своем портале получили пропуск, он действует и в Московской области. Подмосковный пропуск будет действовать и в столице.