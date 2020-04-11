Соловьев сообщил о смерти в Лондоне политолога Александра Некрасова

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11 апреля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти 9 апреля политолога Александра Некрасова. Некрасову было 63 года. 7 апреля эксперт по видео связи принимал участие в передаче Соловьева, в которой обсуждали ситуацию с эпидемией коронавируса в Великобритании.

Александр Некрасов, правнук Льва Толстого, родился в Москве. Ребенком мать и отчим увезли его в Великобританию. Он вернулся в Москву и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Окончив ВУЗ, работал корреспондентом ТАСС.

Соловьев написал о смерти Некрасова в Telegram: "Он умер в Лондоне. Не коронавирус, но от этого не легче. Только во вторник он был у меня в эфире, как всегда, остроумный, ироничный, яркий". Как рассказал российский журналист, он часто обсуждал с Некрасовым политические проблемы, но никогда не говорил о личном. "Оказывается, что он многим помогал, был отзывчивым к боли и трудностям других людей. Но, как настоящий благотворитель, никогда об этом не кричал. Соболезнования семье, друзьям и близким", — отметил Соловьев.

Сын политолога Александр Некрасов-младший сообщил, что после передачи его отцу стало плохо и его увезли в больницу. Врачи установили, что у него случился инсульт.

По словам Некрасова -младшего, состояние отца резко ухудшалось, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером 9 апреля он скончался.