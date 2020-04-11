В США число зараженных коронавирусом превысило 500 тысяч человек

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11 апреля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В США усугубляется ситуация с коронавирусом. Коварным вирусом COVID-19 в Соединенных Штатах заразились более полумиллиона человек. По сведениям служб здравоохранения США, число пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция выросло до 503,2 тысяч.

Всего с начала пандемии COVID-19 в результате инфекции в Штатах скончались 18,8 тысячи человек.

С каждым днем в США умирает больше зараженных коронавирусом. За последние сутки скончались более 2,2 тыс. человек.

Самая опасная ситуация в штате Нью-Йорк. Здесь заражены коронавирусом более 172 тысячи человек.

Скончались 7,8 тысячи человек. 27,3 тысячи пациентов в США выздоровели.