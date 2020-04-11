На Кубани с 12 апреля вводится новый режим карантина

Аргументы Недели → Общество

11 апреля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Оперштаб опубликовал 11 апреля информацию о том, что с 12 апреля в регионе вводится беспропускное «окно», чтобы жители могли передвигаться по своим делам.

С 12 апреля в крае вводится беспропускное окно с 10:00 до 16:00. Это значит, что только в этот промежуток времени граждане смогут передвигаться на машине по городу и району без пропуска.

В остальное время режим сохраняется прежний. До 10.00 и после 16.00 передвижение на автомобиле возможно только при наличии пропуска до места работы или домой. Без пропуска – только в случае крайней необходимости.

Пропуска для пешеходов по-прежнему обязательны. Исключение – поход в ближайший магазин или аптеку.