Часть предпринимателей освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца

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11 апреля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт правительства РФ

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Некоторых представителей малого и среднего бизнеса освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца. В распоряжении правительства указаны предприятия и организации в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Предпринимателей, занимающихся перечисленной деятельность, освободят он уплаты аренды госимущества за апрель, май и июнь.

Документ опубликован на сайте правительства. Напомним, правительство включило эти отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что им будут оказывать помощь в первую очередь.