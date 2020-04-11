Миллиарды рублей планируется потратить на переезд Верховного суда России

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11 апреля 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Информация о деталях планируемого переезда Верховного суда из Москвы в северную столицу вызвала массу негодований у одного из депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Своими эмоциями Борис Вишневский поделился вчера в личном блоге.

По словам депутата, на «бессмысленный и беспощадный» переезд Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург власть собирается потратить в течение двух лет 26,5 млрд. рублей. При этом планируется строительство здания суда, судебного департамента и инженерно-технического блока, а также жилого комплекса, рассчитанного на 600 квартир. По информации Бориса Вишневского, соответствующую закупку в Интернете разместила структура управления делами президента — управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе.

«У нас что — Верховный суд бездомный?

Ему работать негде? Ютится на улице?

У них в Москве нет большого и не так давно отремонтированного здания?

У нас что — совсем некуда в стране девать деньги?

Они не нужны на выплаты гражданам, пострадавшим от «карантинных мер» и оставшимся без работы и доходов?

Они не нужны на маски, перчатки, костюмы, респираторы и аппараты ИВЛ, которых не хватает?

Они не нужны на спасение жизней детей со спинальной мышечной атрофией (на что изо всех сил собирают деньги мои коллеги и друзья из «Новой газеты»)?

Или, может быть, у нас от этого переезда радикально улучшится качество правосудия?

И суды начнут выносить законные и справедливые приговоры?», - задается массой вопросов депутат Заксобрания Петербурга.

В заключение парламентарий делает вывод: «В сегодняшней ситуации расходовать деньги на подобное могут только уроды. Циничные, жадные и равнодушные к бедам сограждан уроды. Кто сможет — найдите другое слово».