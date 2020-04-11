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Чубайс: нам нужно не «обнуление», а свободные выборы

, 15:02 [ «Аргументы Недели», ]

Чубайс: нам нужно не «обнуление», а свободные выборы
фото: соцсети
 
Новость о том, что прилет граждан в Москву, оставшихся за границей в период пандемии, будет осуществляться ограниченно - с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, вынудила обратиться в СМИ с резкой критикой действий российской власти доктора философских наук Игоря Чубайса.
 
Брат председателя правления «Роснано», обращаясь к россиянам, задает прямой вопрос:
«Есть ли где-то еще хоть одна страна с подобным уровнем идиотизма и несостоятельности властей?»
 
Игорь Чубайс недоумевает: как такое возможно, что одна седьмая земной суши с ее авиапарком, аэродромами и медициной не позволяет принять в день более 500 человек? Доктор наук отмечает, что первоочередная задача властей в сложившейся критической ситуации - забота о здоровье соотечественников.
 
«Все большее число граждан сознает, что наш системный кризис обостряется, что ситуация накаляется по всем направлениям. Мы видим, что в интересах страны (а не в собственных интересах) власти не способны действовать эффективно и, тем более, не способны действовать эффективно в ситуации форс-мажора. Многие уже ополчились и сосредоточились на критике Путина. Такая игра вокруг одного человека бессмысленна и лжива. Нам необходим мирный, демократический демонтаж всей системы вертикали-управления, вместе (а не вместо) с ее руководителем», - считает Чубайс.
 
По его мнению, «нам необходимо не «обнуление», и не «глубинный народ» а свободные выборы в Учредительное собрание и переучреждение страны как Соединенных Земель России. Безопасность, оборона, внешняя политика — полномочия центра, остальное – неотчуждаемые права регионов».
 

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