Чубайс: нам нужно не «обнуление», а свободные выборы

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11 апреля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Новость о том, что прилет граждан в Москву, оставшихся за границей в период пандемии, будет осуществляться ограниченно - с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки, вынудила обратиться в СМИ с резкой критикой действий российской власти доктора философских наук Игоря Чубайса.

Брат председателя правления «Роснано», обращаясь к россиянам, задает прямой вопрос:

«Есть ли где-то еще хоть одна страна с подобным уровнем идиотизма и несостоятельности властей?»

Игорь Чубайс недоумевает: как такое возможно, что одна седьмая земной суши с ее авиапарком, аэродромами и медициной не позволяет принять в день более 500 человек? Доктор наук отмечает, что первоочередная задача властей в сложившейся критической ситуации - забота о здоровье соотечественников.

«Все большее число граждан сознает, что наш системный кризис обостряется, что ситуация накаляется по всем направлениям. Мы видим, что в интересах страны (а не в собственных интересах) власти не способны действовать эффективно и, тем более, не способны действовать эффективно в ситуации форс-мажора. Многие уже ополчились и сосредоточились на критике Путина. Такая игра вокруг одного человека бессмысленна и лжива. Нам необходим мирный, демократический демонтаж всей системы вертикали-управления, вместе (а не вместо) с ее руководителем», - считает Чубайс.