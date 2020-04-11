Профилактика коронавируса: как я «набубенилась» посреди рабочего дня

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Когда, простите, нет ума у человека, то его не купишь! Это я о себе. Да, вот так критично, но в данном (конкретном) случае – правда!

Латвийский врач: Коронавирус «боится» прогулок

А дело было так. Мои приятельницы-коллеги из Израиля решили «позаботиться» о моем здоровье в период коронавируса. Три дня названивали мне и требовали, чтобы я занялась профилактикой!

В чем она выражалась?

Рецепт прост! По словам моих подруг, данное средство «хооорошо» влияет на организм, и никакая зараза не возьмет!

Итак, следует взять 50 грамм водки (желательно, подороже), чайную ложку соды, половинку лимона, ложку меда, молотый черный перец (по вкусу). Водку, обязательно, немного подогреть… Потом все смешать, подождать пару минут и залпом выпить! Но пить, разумеется, сидя.

Я не могла врубиться, а почему же сидя? Но коллеги убедили, что мне такую смесь следует пить сидя! Мол, потом узнаешь!

Я «отбрыкивалась» от такой профилактики, как могла, но… меня убедили.

Правда сказали, что нужно пить перед сном. Я же решила внести коррективы и навертела данную смесь в обед!

Скажу сразу, что я не большой любитель крепких напитков. Категорически. У меня внутренняя непереносимость «беленькой». Но я рассудила просто: мед, лимон, перец, сода… «Покроют» 50 граммов.

Приготовила сей напиток, присела на кровать, облизнулась, зажмурила глаза и … опрокинула стакан!

Тепло разлилось по моему телу, глаза «выкатились» из орбит, и вся моя жизнь моментально пролетела перед глазами!

Уж не знаю, сколько я возлежала на той кровати, но в чувство меня привел голос сына: «Мама, ты почему так странно лежишь? Почему у тебя левая нога дергается? И почему тут водкой пахнет?»

Как-то объяснив сыну «свою профилактику» (кстати, будущему медику) я узнала о себе много интересного...Оказывается, такая профилактика «подходит» малограмотным любителям выпить, что «адская» смесь не защитит от коронавируса, и вообще, не умеешь пить – не начинай! В заключении мой умный ребенок сказал: «Любишь ты, мама, «набубениться» посреди рабочего дня!» Сказал и гордо отправился на кухню за стаканом воды… мне.

Я очухалась к вечеру! И сразу же бросилась звонить. Своим коллегам. Их телефоны молчали! Но я же так быстро не сдаюсь! Я позвонила другому другу – врачу 2-й рижской больницы Янису Петронису.

Дословно цитирую разговор!

-Опять тебя понесло «во все тяжкие»? Ну, образованный же человек! Зачем все, что есть на кухне в рот тянешь?

-Народные средства всегда хороши!

-Хороши для умной головы! Кто тебя водку-то так научил пить? Зачем изводишь продукт? У тебя непереносимость крепкого алкоголя. Хорошо, что еще левая нога дергалась, а то могло уже и ничего не дергаться.

(Дальше Петронис, смешивая латышские цензурные слова с русскими нецензурными, объяснил, что надо делать и что «приличного» выпить, чтобы полностью стать адекватной).

Какой вывод я сделала?

Не умеешь пить – не начинай! Не пей в одиночестве! Дозвонюсь я до моих «советчиков» и… дам им мой совет!

Пусть только не выполнят!