Коронавирус мутировал по мере распространения. Сейчас уже различают три типа вируса

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11 апреля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

На данный момент в мире действует три типа COVID-19 - А, В и С. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа, которые проанализировали "генетическую историю" коронавируса нового типа. А значит изначальный штамм вируса серьезно мутировал.

Анализ штаммов показал, что тип А - исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц - не был самым распространенным в Китае. Эта вариация обычно встречается в США и Австралии. Тип А, по-видимому, мутировал в тип В, который затем развился в тип С. Согласно исследованию генотипов вируса, эпидемию в Китае вызвал тип В. Тип C, "дочерний штамм" типа B, уже возник за пределами Китая и встречается в основном у жителей Европы.

С одной стороны он приспосабливается к новым условиях, с другой - его способность к распространению постепенно ослабевает, считают ученые.