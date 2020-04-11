В Москве за нарушение правил карантина оштрафовано уже 26 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уже 26 нарушителей карантина в столице привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

«В Москве жителям после оформления специального согласия на строгий домашний карантин разрешено лечиться дома, но только при легкой форме коронавирусной инфекции и находясь под наблюдением врачей. За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. При помощи технических средств было установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее, в ходе оформления специального согласия, каждому из них были разъяснены правила прохождения лечения на дому и то, что они должны соблюдать строгий карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус. Несмотря на это, эти граждане, даже зная о своем диагнозе, нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих.

«Нарушители после получения постановления о штрафе в тот же день были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках, где будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром специалистов. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы», - резюмировали в пресс-службе.