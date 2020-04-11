Филантропы во время чумы 21-века

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

фото: соцсети

Для борьбы с коронавирусом многие российские и зарубежные актеры, спортсмены и бизнесмены пожертвовали огромные деньги. «Аргументы недели» составили список людей, которые передали немалые личные средства для противостояния всеобщему недугу.

1.Джек Дорси – генеральный директор и основатель​ Twitter​ пожертвовал 8 апреля 1млрд долларов. Это составляет около трети всего его состояния. Если после пандемии останутся средства, они будут направлены на улучшение здоровья и образования детей. О своем поступке он сообщил общественности в своем аккаунте​ Twitter.​ «Я считаю важным показывать свою работу, чтобы и я, и другие люди могли на ней учиться».

2.Пожертвования стали приходить в еще конце января, когда угрозу чувствовал лишь Китай. 10 млн долларов пожертвовали на борьбу с​ COVID-19​ супруги Билл и Мелинда Гейтс.​ ​ Половину суммы они отправили непосредственно на помощь с вирусом в Китай, оставшиеся 5 млн направили в центры профилактики коронавируса в Африке.

3.Два ярых соперника по футболу Лионель Месси и Криштиану Роналду стали соратниками в борьбе со всемирной эпидемией. Месси внес свой вклад, пожертвовав 1 млн евро. Роналду пожертвовал также около млн евро для строительства новых отделений интенсивной терапии.

4.Хоккеисты из команды «Эдмонтона» пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с пандемией. «Это небольшой жест, но надеемся, что поможет тем, кто борется».

5.Крупные российские компании пожертвовали на новое оборудование и строительство инфекционных отделений немалые суммы.​ Mail.group​ – 1 млрд рублей, «Альфа-групп» – 1 млрд рублей, «Яндекс» – более 1,5 млрд рублей, АФК «Система» – 1 млрд рублей.

6.Фонд Владимира Потанина выделил 1 млрд рублей на поддержку НКО. Холдинг Алишера Усманова 2 млрд рублей. Геннадий Тимченко пожертвовал на приобретение новых аппаратов ИВЛ 1,3 млрд рублей.

7.Российские звезды тоже не остались в стороне. Дмитрий Нагиев пожертвовал на покупку аппаратов искусственного дыхания легких 10 млн рублей. А Сергей Шнуров закупил более 15 тысяч средств индивидуальной респираторной защиты для Академии имени Кирова.