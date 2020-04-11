Как будет работать пропускной режим в Москве и Московской области

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с понедельника, 13 апреля, будет постепенно вводиться пропускной режим. Такое же ужесточение карантина ждет и жителей Московской области.

"На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сообщил мэр Москвы.

На неделю будет прекращена работа большинства организаций. Функционировать продолжат только предприятия непрерывного цикла, медицинские организации, банки, органы власти. Столичный градоначальник сообщил, что причиной таких мер является ухудшение эпидемиологической ситуации в городе.

Губернатор Андрей Воробьев объявил, что будет проведено усиление полиции, Росгвардии, ГИБДД, они будут задавать вопросы о целях выхода из дома.

Регион останавливает все предприятия кроме самых необходимых. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением санитарных правил.