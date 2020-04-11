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Как эпидемия коронавируса связана с поправками в Конституцию? Мэрия Омска увидела прямую зависимость

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Как эпидемия коронавируса связана с поправками в Конституцию? Мэрия Омска увидела прямую зависимость

Помните лозунг ельцинской эпохи «Голосуй или проиграешь»? В мэрии Омска оказались более креативные пиарщики. Они решили снять ролик о коронавирусе и поправках в российскую Конституцию в духе «Голосуй или заболеешь».

«Наши врачи должны справляться с любой заразой, для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку», - говорится в ролике.

Вот только в поправках в Конституцию ничего не сказано о медицине, да и действующий закон вовсе не запрещает строить больницы, обновлять медоборудование и проводить научные исследования.

БИ

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